Капитан сборной: "Я могла бы перейти и в «Аль-Иттихад», но…"

«Одной из главных причин выбора в пользу Саудовской Аравии является внимание и инвестиции в ее футбол. Другая причина – мое желание попробовать себя в новой стране и лиге». Об этом Idman.biz сообщила футболистка сборной Азербайджана Севиндж Джафарзаде.

Согласно контракту, капитан российской команды «Краснодар» продолжит карьеру в клубе из Саудовской Аравии «Eastren Flames».

Джафарзаде заявила, что финансовые условия также сыграли роль в переходе: "Я бы покривила душой, если бы я сказал, что финансы здесь не сыграли роли. Конечно, это тоже имеет значение. Но не такое большое. Я выбрала этот клуб не только из-за денег. Переговоры продолжались несколько месяцев. Я могла бы даже пойти в саудовский клуб «Аль-Иттихад». Но я уже игрок «Eastren Flames».

Отметим, контракт заключен на год.

Эмин Ага

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