16 Января 2024
RU

"Сумгаит" возвращается из Антальи с победой

Азербайджанский футбол
Новости
16 Января 2024 18:44
"Сумгаит" возвращается из Антальи с победой

«Сумгаит», который готовится ко второй половине сезона в Турции, провел сегодня последнюю товарищескую игру.

Как сообщает İdman.biz, подопечные Самира Абасова сдали второй экзамен в Анталье.

Представитель «Города молодежи» встретился с клубом «Согдиана» из Узбекистана. «Сумгаит», находящийся в Турции с 6 января, завершил сборы победой - 3:1.

Отметим, что в своей первой игре в Анталье «Сумгаит» проиграл румынскому клубу «Германштадт» со счетом 0:3.

Товарищеская игра

16 января

17:00. «Сумгаит» – «Согдиана» (Узбекистан) – 3:1

Исса Сулиман, 35, Ровлан Мурадов, 57, Айхан Сулейманлы, 68

---------

09:58

"Сумгаит", который готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет очередной товарищеский матч.

Как сообщает İdman.biz, команда Самира Абасова проведет вторую игру в Анталье.

Представитель «Города молодежи» встретится с клубом «Согдиана» из Узбекистана. Этим матчем «Сумгаит», находящийся в Турции с 6 января, завершит свои сборы.

Отметим, что в своей первой игре в Анталье «Сумгаит» проиграл румынскому клубу «Германштадт» со счетом 0:3.

Товарищеский матч

16 января

«Сумгаит» - «Согдиана» (Узбекистан)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Берти Фогтс выгнал Амита Гулузаде из-за азербайджанского тренера - ВИДЕО
19:11
Азербайджанский футбол

Берти Фогтс выгнал Амита Гулузаде из-за азербайджанского тренера - ВИДЕО

"После этого Берти Фогтс разозлился и выгнал меня из комнаты..."
Футболист венгерского клуба: "Туран Товуз" играет жестко"
18:30
Азербайджанский футбол

Футболист венгерского клуба: "Туран Товуз" играет жестко"

"Думаю, что мы на правильном пути"
Бывший футболист сборной Азербайджана осудил Рамиля Шейдаева: "1 шаг вперед, 5 шагов назад" - ВИДЕО
18:20
Азербайджанский футбол

Бывший футболист сборной Азербайджана осудил Рамиля Шейдаева: "1 шаг вперед, 5 шагов назад" - ВИДЕО

"Ехать в Таиланд, говорить, что не получилось, и переходить в 1-ю лигу Турции - это неправильно"
Гулузаде, выступавший в 7 странах: "Наш менталитет не позволяет нам стать великими футболистами" - ВИДЕО и ФОТО из студии İdman.biz
18:02
Азербайджанский футбол

Гулузаде, выступавший в 7 странах: "Наш менталитет не позволяет нам стать великими футболистами" - ВИДЕО и ФОТО из студии İdman.biz

В студии сайта İdman.biz снята очередная программа
Гурбанов отдан в аренду
17:27
Азербайджанский футбол

Гурбанов отдан в аренду

В текущем сезоне Гурбанов провел 9 игр и находился на поле 109 минут
32-й зимний перерыв - третий раз в истории
16:30
Азербайджанский футбол

32-й зимний перерыв - третий раз в истории

Зимний перерыв в Премьер-лиге Азербайджана завершится на этой неделе

Самое читаемое

"Манчестер Юнайтед" может приобрести одну из главных звёзд "Реала"
14 Января 11:49
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" может приобрести одну из главных звёзд "Реала"

В нынешнем сезоне футболист провёл в составе "сливочных" 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи
Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера на турнире UFC - ВИДЕО
14 Января 09:21
Другие

Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера на турнире UFC - ВИДЕО

Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде
Топ-клубам на заметку. Десять молодых звезд Кубка Африки-2023
14 Января 12:40
Мировой футбол

Топ-клубам на заметку. Десять молодых звезд Кубка Африки-2023

Какие молодые игроки могут сыграть большую роль на Кубке африканских наций 2023 года?
"Хабиб тренируется не просто так..."
13 Января 21:35
Другие

"Хабиб тренируется не просто так..."

Источник: Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру и выступить на UFC 300