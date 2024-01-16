"Сумгаит" возвращается из Антальи с победой

«Сумгаит», который готовится ко второй половине сезона в Турции, провел сегодня последнюю товарищескую игру.

Как сообщает İdman.biz, подопечные Самира Абасова сдали второй экзамен в Анталье.

Представитель «Города молодежи» встретился с клубом «Согдиана» из Узбекистана. «Сумгаит», находящийся в Турции с 6 января, завершил сборы победой - 3:1.

Отметим, что в своей первой игре в Анталье «Сумгаит» проиграл румынскому клубу «Германштадт» со счетом 0:3.

Товарищеская игра

16 января

17:00. «Сумгаит» – «Согдиана» (Узбекистан) – 3:1

Исса Сулиман, 35, Ровлан Мурадов, 57, Айхан Сулейманлы, 68

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09:58

"Сумгаит", который готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет очередной товарищеский матч.

Как сообщает İdman.biz, команда Самира Абасова проведет вторую игру в Анталье.

Представитель «Города молодежи» встретится с клубом «Согдиана» из Узбекистана. Этим матчем «Сумгаит», находящийся в Турции с 6 января, завершит свои сборы.

Отметим, что в своей первой игре в Анталье «Сумгаит» проиграл румынскому клубу «Германштадт» со счетом 0:3.

Товарищеский матч

16 января

«Сумгаит» - «Согдиана» (Узбекистан)

İdman.biz