"Сумгаит" возвращается из Антальи с победой

«Сумгаит», который готовится ко второй половине сезона в Турции, провел сегодня последнюю товарищескую игру.
Как сообщает İdman.biz, подопечные Самира Абасова сдали второй экзамен в Анталье.
Представитель «Города молодежи» встретился с клубом «Согдиана» из Узбекистана. «Сумгаит», находящийся в Турции с 6 января, завершил сборы победой - 3:1.
Отметим, что в своей первой игре в Анталье «Сумгаит» проиграл румынскому клубу «Германштадт» со счетом 0:3.
Товарищеская игра
16 января
17:00. «Сумгаит» – «Согдиана» (Узбекистан) – 3:1
Исса Сулиман, 35, Ровлан Мурадов, 57, Айхан Сулейманлы, 68
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09:58
"Сумгаит", который готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет очередной товарищеский матч.
Как сообщает İdman.biz, команда Самира Абасова проведет вторую игру в Анталье.
Представитель «Города молодежи» встретится с клубом «Согдиана» из Узбекистана. Этим матчем «Сумгаит», находящийся в Турции с 6 января, завершит свои сборы.
Отметим, что в своей первой игре в Анталье «Сумгаит» проиграл румынскому клубу «Германштадт» со счетом 0:3.
Товарищеский матч
16 января
«Сумгаит» - «Согдиана» (Узбекистан)
İdman.biz