Экс-игрок "Браги": "Если "Карабах" покажет в плей-офф свою игру, португальцам придется нелегко" - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Интервью футболиста турецкой команды "Аланьяспор" Жоау Новайша сайту İdman.biz

- Вы отыграли 4 года карьеры в «Браге», выиграли с португальцами национальный кубок и суперкубок. Как бы вы представили эту команду?

- «Брага» - очень хорошая команда, которая особенно окрепла за последние 10 лет. У них качественный состав, состоящий из разных легионеров.

- Что вы считаете самой сильной стороной «Браги»?

- У них смешанный состав из опытных и смелых молодых игроков и атакующий стиль игры. Также у «Браги» есть мобильные игроки, которые могут перемещаться между линиями и создавать хорошие возможности.

- А какие у них слабые места?

- Поскольку они играют в атакующий футбол, то оставляют определенные бреши в обороне и уязвимы для контратак.

- Какой информацией вы располагаете о чемпионе Азербайджана «Карабахе», который сыграет с ними в плей-офф Лиги Европы?

- Я знаю «Карабах». В последнее время они много раз участвовали в еврокубках. Я не думаю, что их легко победить дома.

- Вы смотрели какие-либо игры агдамского клуба в еврокубках?

- Я не смотрел их игры, но знаю о результатах. Я знаю, что они хорошо выступают дома. Я даже знаю, что «Байеру» было сложно победить «Карабах» в Азербайджане.

- Каковы шансы на победу "Карабаха" в игре между этими командами?

- Честно говоря, это непросто, и теоретически «Брага» является фаворитом в этом матче. Однако если "Карабах" сможет показать свою игру, то "Браге" придется нелегко. В футболе в парных матчах может случиться всякое.

- У чемпиона Азербайджана есть игроки, выступавшие в Португалии. Кого из них вы знаете?

- Да, я знаю некоторых из них. Например, я играл против Олавио Жуниньо и знаю, что он очень хороший нападающий. В целом могу сказать, что они все хорошие футболисты.

- Получали ли вы какие-либо предложения из Азербайджана? Если бы вам поступило предложение, как бы вы его восприняли?

- Мне пока не поступило ни одного предложения, но я, конечно, открыт для них. Если что-то подобное произойдет в будущем, я обязательно приму это во внимание.

Эмин Ага

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