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"В ближайшие 6 месяцев я буду играть лучше" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
11 Января 2024 16:55
"В ближайшие 6 месяцев я буду играть лучше" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью бразильского нападающего "Нефтчи" Андре Шиньяшики İdman.biz.

- Как проходят ваши сборы в Турции?

- ⁠Эта подготовка очень важна. На мой взгляд, условия и возможности для тренировок здесь очень хорошие. Мы должны тренироваться каждый день и знать, чего от нас ожидает новый тренер.

- Какие изменения в игровом стиле нового главного тренера Миодрага Божовича?

- Он очень тихий. Но еще слишком рано говорить об изменениях. Потому что мы здесь уже неделю и поэтому очень сложно сказать, что будет. Божович - очень хороший, опытный и спокойный тренер. Его идеи о том, что и как делать, ясны.

- Тогда с Божовичем не составит труда поработать?

- ⁠С адаптацией, могу сказать, успевать очень легко. Он очень простой человек. Вероятно, это будет отличный опыт.

- Сможем ли мы увидеть во втором круге чемпионата Азербайджана более сильный «Нефтчи»?

- Конечно, ко второй половине сезона можно стать сильнее. Теперь у нас есть шанс выиграть оба турнира - чемпионат и кубок. Мы продолжим в том же духе. «Нефтчи» всегда должен быть на вершине турнирной таблицы.

- Ваши поклонники возлагают на вас большие надежды. Что вы можете им пообещать?

- ⁠Я стараюсь изо всех сил, много работаю и тренируюсь. Стараюсь быть игроком согласно их желаниям. Я знаю, что так и будет. Поэтому надеюсь, что в следующие 6 месяцев смогу играть лучше, чем в прошлом.

- После перерыва в Премьер-лиге ваш первый соперник «Сабах» в контрольном матче выиграл у бухарестского «Рапида». Вы проиграли представителю низшей лиги Турции «Эрзурумспору». Не будет ли сложно одержать победу над командой Мурада Мусаева в первой официальной встрече в году?

«Сабах» - очень хорошая команда. Но это были неофициальные игры. Они сильные противники, и мы сразимся с ними, когда придет время. Наши поединки с «Сабахом» всегда сложны.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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