10 Января 2024
RU

Азербайджанский клуб хочет приобрести знаменитого футболиста

Азербайджанский футбол
Новости
10 Января 2024 14:33
Азербайджанский клуб хочет приобрести знаменитого футболиста

Экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли получил предложение из Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил агент 34-летнего нападающего Энцо Райола.

Он рассказал, что после ухода из "Аданы Демирспор" Марио, оставшегося без клуба, хотят видеть в составе своей команды клубы из разных стран. Райола отметил, что с ним также связывались из Азербайджана по поводу трансфера игрока: "Мне поступает много звонков. Марио хочет вернуться в Италию. Мечтает играть в Серии А. Звонят из Израиля, Азербайджана, Аргентины, Бразилии и Китая, отовсюду».

Отметим, что Балотелли выступал за такие гранды, как «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль». За сборную Италии он забил 14 голов в 36 матчах.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Когда поступило предложение из Азербайджана, мы с женой подумали, что сейчас самое время" - ИНТЕРВЬЮ
14:29
Азербайджанский футбол

"Когда поступило предложение из Азербайджана, мы с женой подумали, что сейчас самое время" - ИНТЕРВЬЮ

"Он говорил только хорошее об Азербайджане"
"Зира" против "Араз-Нахчывана"
13:47
Азербайджанский футбол

"Зира" против "Араз-Нахчывана"

Сегодня клубы, выступающие в Премьер-лиге Азербайджана, проведут между собой контрольный матч
Состоится заседание исполкома АФФА
13:33
Азербайджанский футбол

Состоится заседание исполкома АФФА

Объявлена ​​повестка дня заседания исполкома АФФА
Аутсайдеры Премьер-лиги встретятся в Габале
12:02
Азербайджанский футбол

Аутсайдеры Премьер-лиги встретятся в Габале

Обе команды проведут свою первую контрольную встречу во время зимнего перерыва
Мурад Мусаев: "Есть 1-2 игрока, которые нас интересуют" - ИНТЕРВЬЮ
11:08
Азербайджанский футбол

Мурад Мусаев: "Есть 1-2 игрока, которые нас интересуют" - ИНТЕРВЬЮ

"Этот вопрос прояснится в ближайшие дни"
"Туран Товуз" проведет свою первую игру в Турции
09:25
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" проведет свою первую игру в Турции

Представитель Премьер-лиги встретится с румынским клубом "Волунтари"

Самое читаемое

Самое большое преимущество за 20 лет в чемпионате Азербайджане - АНАЛИЗ
7 Января 16:21
Азербайджанский футбол

Самое большое преимущество за 20 лет в чемпионате Азербайджане - АНАЛИЗ

Первые два круга чемпионата, который возобновится через 14 дней, завершились с большим преимуществом "Карабаха"
Кто должен стать новым главным тренером сборной - местный или иностранец? - ОПРОС
7 Января 16:41
Азербайджанский футбол

Кто должен стать новым главным тренером сборной - местный или иностранец? - ОПРОС

Жители столицы Азербайджана против привлечения в сборную Азербайджана по футболу иностранного главного тренера
"Хочу выучить азербайджанский язык, но это очень сложно" - ИНТЕРВЬЮ
9 Января 16:10
Азербайджанский футбол

"Хочу выучить азербайджанский язык, но это очень сложно" - ИНТЕРВЬЮ

"Хорошо, что у нас есть переводчик"
Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы
7 Января 20:17
Мировой футбол

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы

"Невозможно описать ту энергию, которую вы получаете от того, что надеваете бутсы и выходите на газон"