Азербайджанский клуб хочет приобрести знаменитого футболиста

Экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли получил предложение из Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил агент 34-летнего нападающего Энцо Райола.

Он рассказал, что после ухода из "Аданы Демирспор" Марио, оставшегося без клуба, хотят видеть в составе своей команды клубы из разных стран. Райола отметил, что с ним также связывались из Азербайджана по поводу трансфера игрока: "Мне поступает много звонков. Марио хочет вернуться в Италию. Мечтает играть в Серии А. Звонят из Израиля, Азербайджана, Аргентины, Бразилии и Китая, отовсюду».

Отметим, что Балотелли выступал за такие гранды, как «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль». За сборную Италии он забил 14 голов в 36 матчах.

İdman.biz