"Араз-Нахчыван" одержал 30-ю домашнюю победу в Премьер-лиге

24 Мая 2026 13:15
Победа над "Зиря" в 33-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу стала для "Араз-Нахчывана" юбилейной на своем поле.

Как сообщает İdman.Biz, нахчыванская команда обыграла "Зиря" со счетом 3:2 и одержала 30-ю домашнюю победу в истории выступлений в Премьер-лиге.

Для этого "Араз-Нахчывану" понадобилось 74 матча на своем поле. В остальных встречах команда 20 раз сыграла вничью и потерпела 24 поражения.

Свою первую домашнюю победу клуб одержал в сезоне-2000/01. Тогда 12 марта 2001 года "Араз-Нахчывану" была присуждена техническая победа в матче с губинским "Шахдагом", который не состоялся.

Отметим, что нахчыванский клуб стал 26-й командой в истории чемпионата Азербайджана, сумевшей одержать не менее 30 домашних побед в элитном дивизионе.

