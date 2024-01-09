Вусал Искендерли назвал название еще одного клуба, от которого он получил предложение

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли рассказал о своем переходе в «Болуспор».

Как сообщает İdman.biz, футболист в беседе с местной газетой "Короглу" в Болу рассказал, что ему поступали предложения от других клубов Турции.

Вусал отметил, что переговоры с «Болуспором», выступающим в 1-й лиге Турции, начались 2 месяца назад: «Около 2 месяцев назад у нас была встреча с руководством клуба. Мы общались перед одной из игр в Албании. Тогда я сказал, что сдержу свое слово и приеду в «Болуспор». Мне поступали предложения из других стран. Сейчас было бы неправильно упоминать названия этих клубов. Со мной связался «Кечиоренгюджю», где я раньше играл в Турции. Но я сказал им, что поеду в Болу, и вопрос был закрыт».

Вусал сделал заявление о своих первых днях в «Болуспоре». Он отметил, что у него в команде все в порядке и он позитивно думает о главном тренере Ялчине Кошукаваке: "Наши тренировки проходят хорошо. Прежде чем приехать сюда, я много слышал о главном тренере. У нас с ним был диалог. Он очень хороший специалист. Я постараюсь сделать здесь все возможное».

Отметим, что Вусал Искендерли, покинувший албанский клуб «Эгнатия», подписал с «Болуспором» полуторалетний контракт.

İdman.biz