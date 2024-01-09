9 Января 2024
RU

Вусал Искендерли назвал название еще одного клуба, от которого он получил предложение

Азербайджанский футбол
Новости
9 Января 2024 19:39
Вусал Искендерли назвал название еще одного клуба, от которого он получил предложение

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли рассказал о своем переходе в «Болуспор».

Как сообщает İdman.biz, футболист в беседе с местной газетой "Короглу" в Болу рассказал, что ему поступали предложения от других клубов Турции.

Вусал отметил, что переговоры с «Болуспором», выступающим в 1-й лиге Турции, начались 2 месяца назад: «Около 2 месяцев назад у нас была встреча с руководством клуба. Мы общались перед одной из игр в Албании. Тогда я сказал, что сдержу свое слово и приеду в «Болуспор». Мне поступали предложения из других стран. Сейчас было бы неправильно упоминать названия этих клубов. Со мной связался «Кечиоренгюджю», где я раньше играл в Турции. Но я сказал им, что поеду в Болу, и вопрос был закрыт».

Вусал сделал заявление о своих первых днях в «Болуспоре». Он отметил, что у него в команде все в порядке и он позитивно думает о главном тренере Ялчине Кошукаваке: "Наши тренировки проходят хорошо. Прежде чем приехать сюда, я много слышал о главном тренере. У нас с ним был диалог. Он очень хороший специалист. Я постараюсь сделать здесь все возможное».

Отметим, что Вусал Искендерли, покинувший албанский клуб «Эгнатия», подписал с «Болуспором» полуторалетний контракт.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Игра "Туран Товуза" с румынским клубом перенесена
16:45
Азербайджанский футбол

Игра "Туран Товуза" с румынским клубом перенесена

Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия
"Хочу выучить азербайджанский язык, но это очень сложно" - ИНТЕРВЬЮ
16:10
Азербайджанский футбол

"Хочу выучить азербайджанский язык, но это очень сложно" - ИНТЕРВЬЮ

"Хорошо, что у нас есть переводчик"
"Габала" вернула мозамбикского нападающего - контракт на 2,5 года
15:05
Азербайджанский футбол

"Габала" вернула мозамбикского нападающего - контракт на 2,5 года

"Габала", продолжающая подготовку ко второй половине сезона 2023/24, осуществила первый трансфер за зимний трансферный период
Бывший игрок "Жил Висенте": "Карабах имеет шанс пройти "Брагу"
14:51
Азербайджанский футбол

Бывший игрок "Жил Висенте": "Карабах имеет шанс пройти "Брагу"

"Все возможно"
Министр о новом главном тренере сборной: "Надеюсь, что в итоге будет сделан успешный выбор"
13:41
Азербайджанский футбол

Министр о новом главном тренере сборной: "Надеюсь, что в итоге будет сделан успешный выбор"

"АФФА работает над этим"
От "старого" "Нефтчи" до молодой команды "Города молодежи" - АНАЛИЗ
13:28
Азербайджанский футбол

От "старого" "Нефтчи" до молодой команды "Города молодежи" - АНАЛИЗ

Определились самая молодая и возрастная команды первой половины сезона Премьер-лиги Азербайджана

Самое читаемое

Relevo: "Барселона" изучает трансферный рынок в поисках нового нападающего
6 Января 21:51
Мировой футбол

Relevo: "Барселона" изучает трансферный рынок в поисках нового нападающего

Деку мониторит трансферный рынок
Самое большое преимущество за 20 лет в чемпионате Азербайджане - АНАЛИЗ
7 Января 16:21
Азербайджанский футбол

Самое большое преимущество за 20 лет в чемпионате Азербайджане - АНАЛИЗ

Первые два круга чемпионата, который возобновится через 14 дней, завершились с большим преимуществом "Карабаха"
Кто должен стать новым главным тренером сборной - местный или иностранец? - ОПРОС
7 Января 16:41
Азербайджанский футбол

Кто должен стать новым главным тренером сборной - местный или иностранец? - ОПРОС

Жители столицы Азербайджана против привлечения в сборную Азербайджана по футболу иностранного главного тренера
Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы
7 Января 20:17
Мировой футбол

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы

"Невозможно описать ту энергию, которую вы получаете от того, что надеваете бутсы и выходите на газон"