"Габала" вернула мозамбикского нападающего - контракт на 2,5 года

«Габала», продолжающая подготовку ко второй половине сезона 2023/24, осуществила первый трансфер за зимний трансферный период.

Как сообщает İdman.biz, "красно-черные" подписали игрока сборной Мозамбика Клесио Баука.

С 29-летним нападающим будет подписан контракт сроком на 2,5 года.

Мозамбикский вингер в сезоне 2019/20 выступал за «Габалу». Баук забил 3 гола в 22 матчах за «красно-черных». Он провел 18 матчей в Премьер-лиге, 2 матча в Кубке Азербайджана (3 гола) и 2 матча в еврокубках.

Клесио, начавший свою футбольную карьеру в клубе «Ферровиариу», выступал за «Бенфику» (2012–13), «Бенфику Б» (2013-16), «Харрисбург Сити» (2014), «Панетоликос» (2016-18), «Истанбулспор» (2018-19), «Зиру» (2020-21), «Маритиму» (2021-23), «Маритиму Б» (2021) и «Хонку» (2023). Нападающий играет в сборной Мозамбика с 2011 года. Баук забил 7 голов в 46 матчах за сборную.

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