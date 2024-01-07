Кто должен стать новым главным тренером сборной - местный или иностранец? - ОПРОС

Жители столицы Азербайджана против привлечения в сборную Азербайджана по футболу иностранного главного тренера.

Бакинцы, принявшие участие в опросе İdman.biz, считают, что успеха можно добиться, обратившись к местному специалисту.

59 процентов опрошенных считают, что местные наставники лучше знают наших игроков, их менталитет и способны провести необходимый анализ.

41 процент думают иначе. Они считают иностранного главного тренера дополнительным преимуществом для нашей команды.

Рияд Гафаров: иностранец

Айхан Исмаилов: местный

Мурад Аббаслы: иностранец

Фариз Мамедов: местный

Мехти Гасанзаде: иностранец

Эмин Магеррамов: иностранец

Габиль Алекперов: иностранец

Ровшан Гиясов: местный

Мирза Гасымлы: местный

Заур Юсифли: иностранец

Икрам Манафов: местный

Рамал Султанов: иностранец

Акиф Дадашов: местный

Аббас Назирли: местный

Орхан Гулиев: местный

Тогрул Мамедзаде: местный

Самед Гафарли: иностранец

Самеддин Искендаров: местный

Ахмед Назарли: местный

Ильхам Оруджев: иностранец

Джошгун Пашаев: местный

Абдулали Сулейманов: местный

Банучичак Гусейнли

İdman.biz