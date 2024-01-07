7 Января 2024
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Кто должен стать новым главным тренером сборной - местный или иностранец? - ОПРОС

Азербайджанский футбол
Новости
7 Января 2024 16:41
Кто должен стать новым главным тренером сборной - местный или иностранец? - ОПРОС

Жители столицы Азербайджана против привлечения в сборную Азербайджана по футболу иностранного главного тренера.

Бакинцы, принявшие участие в опросе İdman.biz, считают, что успеха можно добиться, обратившись к местному специалисту.

59 процентов опрошенных считают, что местные наставники лучше знают наших игроков, их менталитет и способны провести необходимый анализ.

41 процент думают иначе. Они считают иностранного главного тренера дополнительным преимуществом для нашей команды.

Рияд Гафаров: иностранец
Айхан Исмаилов: местный
Мурад Аббаслы: иностранец
Фариз Мамедов: местный
Мехти Гасанзаде: иностранец
Эмин Магеррамов: иностранец
Габиль Алекперов: иностранец
Ровшан Гиясов: местный
Мирза Гасымлы: местный
Заур Юсифли: иностранец
Икрам Манафов: местный
Рамал Султанов: иностранец
Акиф Дадашов: местный
Аббас Назирли: местный
Орхан Гулиев: местный
Тогрул Мамедзаде: местный
Самед Гафарли: иностранец
Самеддин Искендаров: местный
Ахмед Назарли: местный
Ильхам Оруджев: иностранец
Джошгун Пашаев: местный
Абдулали Сулейманов: местный

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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