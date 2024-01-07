Самое большое преимущество за 20 лет в чемпионате Азербайджане - АНАЛИЗ

До начала второй половины сезона Премьер-лиги Азербайджана осталось две недели.

Как сообщает İdman.biz, первые два круга чемпионата, который возобновится через 14 дней, завершились с большим преимуществом "Карабаха".

Подопечные Гурбана Гурбанова, ставшие зимним чемпионом, в 18 играх набрали 41 очко. Агдамский клуб опережает своего ближайшего соперника "Зиру" на 12 очков.

Рекорд был побит на 50 процентов

Если посмотреть на период после лета 2004 года, когда были основаны новые клубы и начался приток спонсоров, такого преимущества у зимних чемпионов еще никогда не было. "Карабах" поставил размашистую подпись под самой большой разницей в 20 чемпионатах в период, начиная с сезона 2004/05. За 20 лет ни один лидер не получал такого преимущества перед новым годом. Предыдущий рекорд за этот период также принадлежал агдамцам. Команда Гурбанова встретила 2016 год на 8 очков впереди «Интера» (ныне «Шамахы»). «Карабах» улучшил это рекордное преимущество на 50 процентов 8 лет спустя.

Дважды совместные лидеры

За эти 20 сезонов лишь дважды зимний чемпион обогнал своего преследователя по дополнительным показателям. В сезонах 2004/05 и 2005/06 «Карабах» и «Карван» хотя и лидировали, но не смогли создать разницу в очках со своими преследователями. Все сезоны, где зафиксирована наибольшая разница, приходится на агдамский клуб. «Карабах», рекордсмен с преимуществом в 12 и 8 очков, дважды уходил на зиму с разницей в 7 и дважды - в 6 очков. У остальных клубов максимальное преимущество составляло 5 очков.

Большая разница с малым количеством очков

Столь большое преимущество может создать мысль, что "Карабах" установит рекорд по количеству набранных очков до зимы. Но это совсем не так. В прошлом году агдамский клуб набрал на 9 очков больше, чем сейчас. Даже «Сабах», отстававший на тот момент от зимнего чемпиона на 7 очков, показал лучший результат, чем нынешний лидер.

Зимние чемпионы последних 20 сезонов (разница в очках со вторым местом)

2004/05 – «Карабах» (0)

2005/06 – «Карван» (0)

2006/07 – «Хазар Лянкяран» (5)

2007/08 – «Олимпик» (5)

2008/09 – «Интер» (2)

2009/10 – «Интер» (1)

2010/11 – «Нефтчи» (1)

2011/12 – «Нефтчи» (1)

2012/13 – «Интер» (1)

2013/14 – «Карабах» (1)

2014/15 – «Карабах» (5)

2015/16 – «Карабах» (8)

2016/17 – «Карабах» (1)

2017/18 – «Карабах» (6)

2018/19 – «Нефтчи» (3)

2019/20 – «Карабах» (6)

2020/21 – «Нефтчи» (1)

2021/22 – «Карабах» (7)

2022/23 – «Карабах» (7)

2023/24 – «Карабах» (12)

Вугар Хейруллаев

İdman.biz