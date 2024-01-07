Адиль Шукуров: "Мобилизуем все силы, чтобы остаться в Премьер-лиге"

«Наша команда провела хорошие игры. Правда, иногда мы не добивались хороших результатов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукуров.

Он оценил подготовку своей команды во время зимнего перерыва. По мнению Шукурова, игра "Кяпаза" обнадеживает: "Мы думаем, что сможем добиться хороших результатов, немного усилив команду в будущем. Иногда это невезение, иногда это результат отсутствия стиля игры. Но сейчас мы постараемся развивать физическую форму команды и технико-тактическую практику. Мы хотим достичь определенных целей в этот период. Потому что в отличие от предыдущих периодов, в этом году перерыв короче. В этот период мы должны работать над тем, чтобы полностью сформировать нашу команду. Это требует тяжелой работы. В период подготовки мы сыграем два контрольных матча. В этот период, а также на тренировках мы будем развивать команду и доносить до игроков некоторые актуальные для нас вопросы более сильно. У нас мало времени, и мы должны максимально использовать его».

В интервью пресс-службе клуба специалист рассказал, что верит в Амиля Юнанова, которого арендовал у "Сабаила", и что он будет полезен команде: "Он был игроком, который мне всегда нравился. В составе «Сумгаита» Амиль стал лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана. Я смотрел его игры, когда он был в «Сабаиле», но там у него было мало шансов. У него много возможностей добиться успеха в «Кяпазе». Я думаю, что это принесет нам большую пользу и поможет команде».

Обращаясь к поклонникам, Шукуров попросил их быть с «Кяпазом»: «Они должны сделать все возможное для нашего успеха. Мы, как тренер и команда, мобилизуем все силы, чтобы остаться в Премьер-лиге».

Отметим, что после 18 туров Премьер-лиги "Кяпаз" занимает 9-е место с 14 очками.

İdman.biz