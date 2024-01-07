Вагиф Садыгов: "Переговоров с Эртугрулом Сагламом не было, это игра менеджеров"

«АФФА не вела никаких переговоров ни с одним тренером».

Об этом İdman.biz заявил вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

По словам члена специальной рабочей группы, имя нового главного тренера до сих пор не упоминалось ни на одном из проведенных заседаний. Он сообщил, что официальных переговоров с турецким тренером Эртугрулом Сагламом с АФФА не было, и что это игра менеджеров:

"На последней встрече было решено провести определенные дискуссии относительно как местных, так и иностранных тренеров. Не исключено, что имя тренера будет объявлено на следующих встречах. Однако ни о каких тренерах в сложившейся ситуации речи не идет. В таком случае, как можно отправить предложение тренеру? Конечно, процесс не такой. Окончательное решение будет принимать Исполнительный комитет. Сейчас какие-то менеджеры хотят что-то сделать. Именно поэтому наш футбол находится в такой ситуации. Сегодня нам предстоит взвесить и принять решение, чтобы встать на правильный путь и достичь желаемого результата».

Отметим, что главный тренер "Коджаелиспора" Эртугрул Саглам сообщил в аккаунте "Х", что 2 недели назад получил предложение от сборной Азербайджана, но не принял его.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz