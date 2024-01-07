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Махир Эмрели серьезно травмирован: ОПАСНОСТЬ досрочного завершения сезона

Азербайджанский футбол
Новости
7 Января 2024 10:00
Махир Эмрели серьезно травмирован: ОПАСНОСТЬ досрочного завершения сезона

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели получил травму.

İdman.biz сообщает, что 26-летний нападающий хорватского "Динамо" получил травму в первом контрольном матче зимних сборов.

Представитель Загреба встречался со словенским клубом «Рогашка». Махир получил травму на 60-й минуте матча. В одном из эпизодов игрок упал, не столкнувшись с соперником.

Главный тренер «Динамо» Сергей Якирович после игры заявил, что у нападающего проблемы с мышцами. Состояние Эмрели выяснится после обследования. Но ожидается, что он пропустит как минимум несколько месяцев. Не исключено, что нападающий больше не появится на поле в этом сезоне.

Травма поставила под вопрос возможный переход Махира в один из российских клубов. Трансферное окно закроется 22 февраля. До этого форвард на поле не появится.

Отметим, что Эмрели, сыгравший в составе "Динамо" 45 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

İdman.biz

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