Шахруддин впервые не пропустил

«Адана Демирспор», за который выступает Шахруддин Магомедалиев, провел свой очередной матч в Суперлиге Турции.

Как сообщает İdman.biz, вратарь сборной Азербайджана в 19-м туре вошел в основной состав своей команды.

Представитель Аданы, побывавший в гостях у «Башакшехира», покинул поле с одним очком. Шахруддин не допустил взятия ворот на протяжении всех 90 минут. Он впервые не пропустил в турецкой Суперлиге.

«Адана Демирспор», не проигрывающая в последних 3-х матчах, занимает 7-е место с 28 очками.

Отметим, что в следующем туре команда Магомедалиева встретится с «Истанбулспором». Игра состоится 10 января.

İdman.biz