Махир сыграл, "Динамо" победило

«Динамо» (Загреб), за который выступает футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели, проверило свои силы в контрольном матче.

Как сообщает İdman.biz, хорватский клуб сыграл с командой «Рогаска».

В матче, где Махир играл с первых минут, команды сыграли три тайма по 30 минут. Чемпион Хорватии победил представителя Словении со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 30-й минуте. Победный гол забил Куленович.

Отметим, что ранее распространилась информация о том, Махир покинет "Динамо". Окончательное решение по этому поводу еще не принято.

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