Команды, пропустившие наименьшее количество голов в 18 турах чемпионата Азербайджана - АНАЛИЗ

Зира – команда, пропустившая наименьшее количество голов в первой половине сезона 2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб пропустил всего 10 мячей в 18 турах.

Хоть это и рекорд сезона, но это не один из лучших результатов в истории чемпионатов Азербайджана. За 32-летнюю историю соревнований, проводимых с 1992 года, неоднократно демонстрировалась более надежная защита.

Пять раз после первых 18 команды пропускали на два мяча меньше, чем "Зира". Абсолютный рекорд принадлежит "Олимпику", носившему впоследствии названия АЗАЛ и "Шувелан".

Команды, пропустившие 5 и менее голов в первых 18 играх сезона:

2-3. "Туран" – 4 (1993)

"Нефтчи" – 4 (2001/02)

4-5. "Хазар" Сумгаит – 5 (1992)

"Баку" – 5 (2004/05)

Вугар Хейруллаев

İdman.biz