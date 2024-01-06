Команды, пропустившие наименьшее количество голов в 18 турах чемпионата Азербайджана - АНАЛИЗ

Зира – команда, пропустившая наименьшее количество голов в первой половине сезона 2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб пропустил всего 10 мячей в 18 турах.
Хоть это и рекорд сезона, но это не один из лучших результатов в истории чемпионатов Азербайджана. За 32-летнюю историю соревнований, проводимых с 1992 года, неоднократно демонстрировалась более надежная защита.
Пять раз после первых 18 команды пропускали на два мяча меньше, чем "Зира". Абсолютный рекорд принадлежит "Олимпику", носившему впоследствии названия АЗАЛ и "Шувелан".
Команды, пропустившие 5 и менее голов в первых 18 играх сезона:
2-3. "Туран" – 4 (1993)
"Нефтчи" – 4 (2001/02)
4-5. "Хазар" Сумгаит – 5 (1992)
"Баку" – 5 (2004/05)
Вугар Хейруллаев
İdman.biz