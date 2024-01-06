Легионер "Карабаха": "Начало 2023 года было хуже не придумаешь"

Как сообщает İdman.biz, российский вратарь Андрей Лунев рассказал "Матч ТВ", что 2023 год получился для него скомканным, но удачная игра за "Карабах" в текущем сезоне изменила ситуацию в лучшую сторону.

В летнее трансферное окно Лунев перешел из немецкого "Байера" в "Карабах". Всего в составе азербайджанского клуба голкипер провел 15 официальных матчей и пропустил 14 мячей.

- В целом 2023‑й год можно назвать положительным?

- Он был скомканным. Начало года было отвратительным, хуже не придумаешь! Концовка - да, исправила 2023‑й год! Можно сказать, что вытянула из ямы. Но в начале года я верил, что ситуация исправится. Я прилагал все свои возможности, и радует, что мои труды не были положены в песок.

- Какую оценку могли бы поставить лично себе?

- Мне получилось вернуться в футбол после травмы, а это самое главное для меня. Многие говорили, что эта травма могла иметь большие последствия, но благо все закончилось хорошо. Поэтому оценку поставлю - четыре с плюсом.

- Ставите задачи на 2024 год?

- Не ставлю. Хотел бы выжимать из себя все, как и старался ранее. Главное, чтобы не было травм, чтобы здоровье не подводило, а там уже будем стараться.

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