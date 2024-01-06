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Третий стадион для "Кяпаза"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Января 2024 16:45
Третий стадион для "Кяпаза"

"Кяпаз" проведет домашний матч 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана в Габале.

Как сообщает İdman.biz, представитель Гянджи примет "Туран Товуз" на городском стадионе Габалы.

Это будет третья арена, на которой "Кяпаз" проведет домашние матчи в Премьер-лиге в этом сезоне. В первой половине сезона команда провела дома 8 игр, трижды принимала соперников в Гяндже и пять раз в Товузе. Поскольку родная арена не готова к матчам, а другой стадион принадлежит сопернику, "Кяпаз" на этот раз отдал предпочтение Габале.

Отметим, что матч между "Кяпазом" и "Туран Товузом" состоится 22 января.

İdman.biz

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