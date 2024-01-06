"Нефтчи" проведет первый контрольный матч в Турции

«Нефтчи», который готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет свой первый контрольный матч.

İdman.biz сообщает, что «черно-белые», сбор которых стартовал 4 января в Анталье, встретятся с «Эрзурумспором».

Матч против представителя 1-й лиги Турции станет первым испытанием бакинского клуба под руководством нового главного тренера Миодрага Божовича. Подопечные черногорского специалиста сыграют еще один матч в рамках встречи в Анталье. Соперник во встрече, которая состоится 13 января, пока не определен.

Отметим, что турецкие сборы «Нефтчи» продолжатся до 14 января.

Контрольная игра

6 января

«Нефтчи» – «Эрзурумспор» (Турция).

İdman.biz