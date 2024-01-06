Объявлено расписание первых игр 2024 года в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на телеканале "CBC Sport".

21 января (воскресенье)

"Сабах" – "Нефтчи"

"Банк Республика Арена", 16:00

22 января (понедельник)

"Кяпаз" – "Туран Товуз"

Габалинский городской стадион, 17:30

"Сабаил" – "Зира"

"АСКО Арена", 15:00

23 января (вторник)

"Габала" – "Сумгаит"

Габалинский городской стадион, 16:30

"Карабах" – "Араз-Нахчыван"

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 19:00

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