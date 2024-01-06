Объявлено расписание первых игр 2024 года в Премьер-лиге Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на телеканале "CBC Sport".
21 января (воскресенье)
"Сабах" – "Нефтчи"
"Банк Республика Арена", 16:00
22 января (понедельник)
"Кяпаз" – "Туран Товуз"
Габалинский городской стадион, 17:30
"Сабаил" – "Зира"
"АСКО Арена", 15:00
23 января (вторник)
"Габала" – "Сумгаит"
Габалинский городской стадион, 16:30
"Карабах" – "Араз-Нахчыван"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 19:00
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