Новогоднее пожелание главного тренера "Нефтчи": "Лига чемпионов, Лига Европы…"

«Желаю, чтобы российский футбол вернулся в Европу в 2024 году».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович.

Черногорский эксперт сделал заявление для российской прессы. Божович, работавший в нескольких клубах этой страны, озвучил свои пожелания российскому футболу в новом 2024 году: "Желаю, чтобы сборная России снова играла в отборочных этапах чемпионатов мира и Европы, а клубы играли снова в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Тем более, что погода будет хорошая (смеется). Шансы на следующий год увеличиваются? Они увеличиваются по опыту Югославии. В то время нам не давали играть года 2-3. Когда спецоперации закончатся, спорт быстро вернется на свое место».

Напомним, УЕФА и ФИФА исключили российские команды из международных соревнований 28 февраля 2022 года.

İdman.biz