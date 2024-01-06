6 Января 2024
RU

Новогоднее пожелание главного тренера "Нефтчи": "Лига чемпионов, Лига Европы…"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Января 2024 11:32
Новогоднее пожелание главного тренера "Нефтчи": "Лига чемпионов, Лига Европы…"

«Желаю, чтобы российский футбол вернулся в Европу в 2024 году».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович.

Черногорский эксперт сделал заявление для российской прессы. Божович, работавший в нескольких клубах этой страны, озвучил свои пожелания российскому футболу в новом 2024 году: "Желаю, чтобы сборная России снова играла в отборочных этапах чемпионатов мира и Европы, а клубы играли снова в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Тем более, что погода будет хорошая (смеется). Шансы на следующий год увеличиваются? Они увеличиваются по опыту Югославии. В то время нам не давали играть года 2-3. Когда спецоперации закончатся, спорт быстро вернется на свое место».

Напомним, УЕФА и ФИФА исключили российские команды из международных соревнований 28 февраля 2022 года.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Алексей Исаев: "Мои цели такие же, как у "Карабаха" - ИНТЕРВЬЮ
09:37
Азербайджанский футбол

Алексей Исаев: "Мои цели такие же, как у "Карабаха" - ИНТЕРВЬЮ

"Хочу бороться за самые высокие цели"
"Араз Саатлы" подписал трех футболистов
5 Января 21:22
Азербайджанский футбол

"Араз Саатлы" подписал трех футболистов

По другим футболистам, которые прибыли на просмотр, решение будет принято в ближайшие дни
"Зира" рассталась с легионером
5 Января 21:18
Азербайджанский футбол

"Зира" рассталась с легионером

Контракт с сербским полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию
"Лунев прекрасно играет за "Карабах" и стал любимцем болельщиков"
5 Января 17:32
Азербайджанский футбол

"Лунев прекрасно играет за "Карабах" и стал любимцем болельщиков"

"За короткий период он стал любимцем болельщиков"
Тренер "Стяуа" обвинил бывшего главного тренера "Нефтчи"
5 Января 15:51
Азербайджанский футбол

Тренер "Стяуа" обвинил бывшего главного тренера "Нефтчи"

«Я всегда говорил, что Лауренциу Регекампф был мне как брат. Он руководил моими тренировками»

Ариф Асадов: "Для Исаева в "Карабахе" не будет так комфортно, как в "Сабахе"
5 Января 15:30
Азербайджанский футбол

Ариф Асадов: "Для Исаева в "Карабахе" не будет так комфортно, как в "Сабахе"

«Карабах» сегодня является лучшей командой Азербайджана. Каждый игрок хочет играть в этом клубе»

Самое читаемое

Умер заслуженный тренер
3 Января 14:51
Дзюдо

Умер заслуженный тренер

Информацию об этом распространила Федерация дзюдо Азербайджана
Азербайджан поднялся на 4 позиции в мировом рейтинге
3 Января 16:31
Другие

Азербайджан поднялся на 4 позиции в мировом рейтинге

В таблице, учитывающей результаты международных соревнований 2023 года, Азербайджан занимает 46-е место
"Нефтчи" встретится с турецким клубом
3 Января 15:29
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" встретится с турецким клубом

Определился первый соперник "Нефтчи" на зимних сборах
От Парижа до Баку: турнирная карусель мирового дзюдо
3 Января 13:51
Дзюдо

От Парижа до Баку: турнирная карусель мирового дзюдо

Мировой календарь дзюдо в этом году по традиции будет насыщенным и богатым на события