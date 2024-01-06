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Алексей Исаев: "Мои цели такие же, как у "Карабаха" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
6 Января 2024 09:37
Алексей Исаев: "Мои цели такие же, как у "Карабаха" - ИНТЕРВЬЮ

Новый трансфер "Карабаха" Алексей Исаев дал интервью официальному сайту клуба.

Как сообщает İdman.biz, 28-летний полузащитник поделился мыслями о трансфере, целях и команде.

- Первые дни 2024 года ознаменовались вашим трансфером. Как вы прокомментируете переход из "Сабаха" в "Карабах"?

- Переход в "Карабах" для меня - шаг вперед. Я рад этому. Я думаю, что каждый игрок, перешедший в "Карабах", делает шаг вперед.

- Что вы думаете о своей новой команде, соперником которой раньше были?

- "Карабах" - лучшая команда Азербайджана. Он всегда показывает свой стиль игры. Команда показывает хорошую игру и атакующий футбол.

- Вы перешли в команду, которая является 10-кратным чемпионом страны и 10 лет подряд играет в групповых турнирах еврокубков. Каково быть игроком лидера азербайджанского футбола?

- Я счастлив. Возможно, я не смогу выразить свои чувства словами, но внутри я по-настоящему счастлив. Сделаю все на поле, чтобы наша команда показала максимальный результат.

- Вы уже начали тренироваться в "Карабахе". Вы в новой команде, новом коллективе. Каковы ваши впечатления?

- Перед тренировкой наш главный тренер Гурбан Гурбанов, выступая перед командой, пожелал мне удачи. Я благодарен ему за такой теплый прием. О специалисте, который каждый раз продвигает азербайджанский футбол на шаг вперед, можно сказать только самые лучшие слова. О тренировке у меня только положительные впечатления. Все футболисты - большие профессионалы, обладающие высокими человеческими качествами. Большую часть из них я знаю лично. Меня очень хорошо приняли, было очень приятно. У нас будет время для более близкого знакомства с другими.

- "Карабах" всегда стремится к самым высоким целям. Итак, каковы ваши цели в нашей команде?

- Мои цели такие же, как и у нашего клуба. Хочу бороться за самые высокие цели. Я должен шаг за шагом развивать свой потенциал, который есть во мне, но не виден. Я обязательно этого добьюсь.

İdman.biz

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