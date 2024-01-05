"Араз Саатлы" подписал трех футболистов

Представитель I лиги «Араз Саатлы» приступил к учебно-тренировочному сбору.

По информации, предоставленной İdman.biz в пресс-службе клуба, команда усилилась тремя игроками.

Перед первой тренировкой в ​​команде появились новые игроки. Равиль Юсифли и Джейхун Раджабли пришли из «Шеки Сити», а Эльнур Мустафазаде - из «Карвана». По другим футболистам, которые прибыли на просмотр, решение будет принято в ближайшие дни.

Отметим, что во время зимнего перерыва определился соперник «Араза Саатлы» в первой контрольной игре. 14 января команда проверит свои силы против «Шамахы».

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