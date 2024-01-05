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Ариф Асадов: "Для Исаева в "Карабахе" не будет так комфортно, как в "Сабахе"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Января 2024 15:30
Ариф Асадов: "Для Исаева в "Карабахе" не будет так комфортно, как в "Сабахе"

"Карабах" сегодня является лучшей командой Азербайджана. Каждый игрок хочет играть в этом клубе".

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов.

Опытный специалист оценил трансфер Алексея Исаева из "Сабаха" в "Карабах". Бывший тренер бакинской команды заявил, что этот трансфер является шагом вперед в карьере 28-летнего полузащитника: "Наверное, смена клуба - собственное желание игрока. Он впервые играл за "Сумгаит" в нашей стране. Спустя 2 года переехал в "Сабах" и пробыл здесь 3 года. Он принял правильное решение с точки зрения улучшения своих качеств и движения вперед".

Асадов считает, что этот трансфер негативно скажется на "Сабахе": "Исаев был одним из ведущих футболистов клуба. Будучи вице-капитаном, он мог руководить командой. С этой точки зрения, его уход, конечно, отразится на клубе. Но он не незаменим. Вероятно, тренерский штаб клуба взвесил все и согласился. Футболисту сложно оставаться в одном клубе всегда. "Сабах" почувствует его отсутствие на некоторое время, но потом это пройдет".

По мнению 53-летнего специалиста, Алексею следует много работать, чтобы укрепиться в "Карабахе": "Гурбан Гурбанов всегда трепетно ​​относится к трансферам. Он вычисляет, насколько качества игроков подходят клубу. Приход Исаева был неизбежен. Это осознанный шаг с точки зрения планов на будущее. Это усилит команду. Алексей не будет иметь такого комфорта, как в "Сабахе". Конкуренция на его позицию сильная. Есть как местные игроки, так и легионеры. Ему придется бороться изо всех сил. "Карабах", возможно, сделал этот трансфер в рамках лимита. Сейчас на этой позиции больше легионеров".

Отметим, что "Карабах" подписал с Алексеем Исаевым контракт сроком на 3,5 года.

Эмин Ага
İdman.biz

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