"Карабах" побил 25-летний рекорд

"Карабах" в играх Премьер-лиги Азербайджана 2023 года забил больше всех голов – 88.

İdman.biz сообщает, что 45 из этих мячей были забиты в первой половине текущего сезона, а 43 - во второй половине прошлого.

Таким образом, воспитанники Гурбана Гурбанова побили рекорд последних 25 лет в чемпионатах Азербайджана.

Предыдущий рекорд после 1998 года составлял 87 голов. Агдамский клуб, добившийся этого в 2022 году, улучшил свой показатель в 2023 году.

Больше голов в последний раз забивал в 1998 году "Кяпаз" - 91 гол.

Прошлогодняя результативность "Карабаха" является повторением 4-го общего результата в истории чемпионатов страны. В 1995 году "Кяпаз" забил столько же.

Отметим, что абсолютный рекорд принадлежит "Нефтчи", забившему в 1992 году 104 гола.

Команды, забившие 75 и более голов за календарный год:



1. "Нефтчи" – 104 (1992)

2. "Хазар" (Сумгаит) – 100 (1992)

3. "Кяпаз" – 91 (1998).

4-5. "Кяпаз" – 88 (1995)

"Карабах" – 88 (2023)

6. "Карабах" – 87 (2022)

7. "Нефтчи" – 78 (1996)

8. "Кяпаз" – 76 (1992).

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