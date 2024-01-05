"Совместная команда" "Карабаха" и "Сабаха" - АНАЛИЗ

Первые дни 2024 года ознаменовались трансфером игрока сборной Азербайджана Алексея Исаева.

Как сообщает İdman.biz, "Карабах" включил в свою команду полузащитника "Сабаха" за неделю до открытия зимнего трансферного окна в Азербайджане.

Исаев, два месяца назад отпраздновавший свое 28-летие, сможет дебютировать в агдамском клубе в конце января. Он войдет в историю Премьер-лиги как 11-й игрок, выступавший одновременно за "Карабах" и "Сабах". На данный момент 10 игроков играли за обе команды.

До «Сабаха»

Четверо из этих игроков носили форму «Карабаха» еще до перехода «Сабаха» в Премьер Лигу. Бахтияр Солтанов 2011/12, Темкин Халилзаде 2013/14, Джавид Тагиев 2014/15 и 2015/16, Намик Алескеров играли в матчах чемпионата с агдамским клубом в сезонах 2014/16 и 2016/17. Темкин и Бахтияр выступали за бакинский клуб в дебютном году «Сабаха» в Премьер-лиге – в сезоне 2018/19. Джавид присоединился к ним год спустя. Намик защищает честь столичного клуба с прошлого чемпионата.

На пути к дебютанту

Еще трое членов команды "Сабах" в дебютном сезоне были футболистами, выступавшими за "Карабах". Эти игроки в прошлом сезоне выступали за агдамский клуб. Среди представителей столицы в сезоне 2018/19 были Эльвин Юнусзаде (2015/16, 2016/17, 2017/18), Эльшан Абдуллаев (2016/17, 2017/18) и Эльтун Турабов (2017/18). Выступление двоих из них в «Сабахе» длилось всего один сезон, а Эльшан вернулся в клуб спустя два года.

Рекорды Диниева

Джошгун Диниев - единственный игрок, выступавший за оба клуба в 4 разных сезонах. В сезоне 2018/19 полузащитник, перешедший из «Карабаха» в «Сабах», выступал за агдамский клуб в трёх предыдущих чемпионатах. Следующие три сезона Джошгун находился в рядах «Баку». Он сыграл 81 матч в составе "Карабаха" и 132 матча подряд в двух клубах.

В противоположном направлении

Бахлул Мустафазаде был первым игроком, сыгравшим сначала в "Сабах"е, а затем в "Карабах"е. Защитник, признанный лучшим футболистом 2023 года, летом 2021 года сменил бакинский клуб, в котором выступал в сезонах 2019/20 и 2020/21, на «Карабах». За агдамский клуб игрок национальной сборной выступает уже третий сезон.

Рамиль Шейдаев - среди тех, кто носил футболки обеих команд. Форвард нашей сборной носил форму «Карабаха» в сезоне 2017/18, когда «Сабах» еще играл в низшей лиге. Нападающий, впоследствии появившийся в "Сабахе", вернулся в агдамский клуб, чтобы выступать на тот же период (2021/22, 2022/23), отыграв здесь два сезона (2019/20, 2020/21). Хотя «Сабах» он сменил на «Карабах» одновременно с Бахлулом - летом 2021 года, в отличие от своего одноклубника, он перешёл в свой предыдущий клуб, а не в новый.

Третий

Исаев станет первым игроком, который выступал в 4 разных сезонах в составе "Сабаха" и впоследствии будет носить майку "Карабаха", и третьим игроком, который сменит представителя Баку в агдамском клубе. За последние 3,5 года полузащитник провел за бакинский клуб 98 матчей чемпионата. Это число является самым высоким среди 10 игроков, выступавших за оба клуба. 81 игра Диниева в составе "Карабаха" не идет ни в какое сравнение с Исаевым. Но чтобы повторить рекорд Джошгуна в более чем 50 матчей за оба этих клуба, Алексею придется подождать в лучшем случае до весны 2025 года.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz