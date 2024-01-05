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Соперник "Карабаха" хочет взять в аренду игрока "ПСЖ"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Января 2024 12:51
Соперник "Карабаха" хочет взять в аренду игрока "ПСЖ"

«Брага», соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги Европы, планирует взять в аренду игрока «ПСЖ» Шера Ндура.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на L'Equipe, португальцы борются с "Бешикташем" за 19-летнего молодого итальянского полузащитника.

Шер, который защищал честь «Бенфики» в 2021-2023 годах, был продан французскому клубу в прошлом году. В форме «ПСЖ» он пробыл на поле всего 25 минут.

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Брагой" пройдёт на выезде 15 февраля, а ответный - в Баку через неделю.

Эмин Ага

İdman.biz

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