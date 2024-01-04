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Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
4 Января 2024 18:43
Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью сайту İdman.biz Амиля Юнанова, нового трансфера "Кяпаза".

- Хотя официально о трансфере не было объявлено, переговоры с «Кяпазом» вы завершили положительно. Как вы оцениваете решение сменить «Сабаил» на представителя Гянджи?

- «Кяпаз» - солидный клуб, имеющий хорошую армию болельщиков. Здесь любят футбол. Я верю, что у нас с "Кяпазом" все сложится удачнее.

- Можно ли сказать, что в целом вы потеряли, сменив «Сабаил», который входит в число лидеров Премьер-лиги, на аутсайдера?

- «Сабаил» находится в середине турнирной таблицы. Хотя «Кяпаз» находится на последних местах, это неплохая команда. Не думаю, что что-то теряю. Для меня все будет хорошо. У меня будет возможность играть больше.

- Почему не сложилась карьера в «Сабаиле»?

- Там у меня не было много шансов, чтобы сказать, что не сложилось. Если мы посмотрим на матчи, которые я сыграл, то думаю, что проявил себя хорошо. Играл в кубковых матчах и забивал голы. Старался показать себя как можно лучше в матчах, в которых выходил играть со скамейки запасных. Просто у меня было мало шансов, и причину этого знаю не я, а главный тренер «Сабаила». Думаю, я максимально использовал возможности, предоставленные в команде.

- Как вы оцениваете нынешнее состояние «Кяпаза»?

- На данный момент клуб находится на последних местах вместе с "Габалой". Верю, что во второй половине сезона будет лучше и «Кяпаз» выйдет из этой ситуации. Потому что представитель Гянджи - не та команда, которая заслуживает того, чтобы находиться в последних рядах.

- Какая будет ваша главная цель в новом клубе?

- Моя главная цель - помогать команде, делать все возможное для успеха клуба. Я верю, что так будет лучше и для меня.

Эмин Ага

İdman.biz

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