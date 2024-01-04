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Вусал Искендерли: "В Албании было много проблем, не считаю свой переход шагом назад" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
4 Января 2024 18:14
Вусал Искендерли: "В Албании было много проблем, не считаю свой переход шагом назад" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с азербайджанским футболистом Вусалом Искендерли, перешедшим в стан представителя первой лиги Турции - «Болуспор»

- Вы подписали контракт с «Болуспором» день назад. Как вас встретили в команде?

- Здесь есть игроки, которые раньше были моими соперниками. Но они меня приняли очень хорошо и искренне.

- Что стало основной причиной ухода из «Эгнатии», за которую вы выступали в Высшей лише Албании?

- Люди думают, что я оправдываюсь, когда говорю о причине. Но в Албании было много проблем. Я не знал языка, не мог есть их еду. Кроме того, состояние полей для тренировок было неудовлетворительным. Надеюсь, что приложив все усилия, поднимусь выше.

- Но давайте учтем, что вы покинули 1-й клуб Албании и перешли в 10-й в 1-й лиге Турции. Вы не считаете это шагом назад?

- Я так не думаю. Я докажу это всем со временем.

- Раньше вы играли в первой лиге Турции. Какой чемпионат более конкурентоспособен по сравнению с Албанией?

- По моему мнению, турецкая лига сильнее. Количество клубов также велико. В этом смысле существует интересная конкуренция. Клуб осуществил множество трансферов. Цель - как минимум сыграть в плей-офф.

- «Болуспор» забил всего 13 голов в 17 матчах. Турецкая пресса считает, что с вашим приходом проблема с результативностью клуба исчезнет. Сможете ли вы справиться с этой ответственной задачей?

- Конечно, приложу все усилия и постараюсь помочь своему клубу забивать много голов. У нас хороший главный тренер. Он доверяет игрокам. Я сделаю все, чтобы оправдать его веру.

Эмин Ага

İdman.biz

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