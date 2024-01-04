4 Января 2024
RU

23 пенальти в 2023 году

Азербайджанский футбол
Новости
4 Января 2024 17:16
23 пенальти в 2023 году

В первой половине Премьер-лиги Азербайджана в 2023 году было назначено 23 пенальти.

İdman.biz сообщает, что только два пенальти не были реализованы в 90 играх 18 туров двух кругов.

Процент реализации пенальти составил 91,3. Такую возможность получили 10 команд.

Больше всех пенальти били три команды – «Араз-Нахчыван», «Сабаил» и «Сабах». Представители каждой из этих команд пробили по четыре пенальти. Однако «Сабах», не забивший два пенальти, реализовал их на 50 процентов.

Команды, пробивавшие пенальти: «Араз-Нахчыван», «Сабаил» – 4, «Сабах» – 4 (2), «Кяпаз», «Карабах», «Сумгаит», «Зира» – 2, «Нефтчи», «Габала», «Туран Товуз» - 1

Из 10 клубов Премьер-лиги только в ворота «Зиры» не ставилось пенальти. Одиннадцатиметровые были назначены в ворота шести команд по три раза. «Карабаху» и «Габале» не забили по одному пенальти игроки «Сабаха».

Команды, наказанные пенальти: "Араз-Нахчыван", "Нефтчи", "Сабаил", "Туран Товуз" - 3, "Карабах", "Габала" - 3 (1), "Кяпаз", "Сабах" - 2, «Сумгаит» - 1

Среди футболистов рекордсменами являются Орхан Алиев («Араз-Нахчыван») и Александр Рамалингом («Сабаил»). Они реализовали по три пенальти каждый. Мате Квирквиа ("Кяпаз"), Торал Байрамов ("Карабах") и Кисмат Алиев ("Зира") забили по два гола с 11-метровой отметки.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" приступил к тренировкам не в полном составе
20:01
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" приступил к тренировкам не в полном составе

«Нефтчи» начал зимний тренировочный сбор

Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ
18:43
Азербайджанский футбол

Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью сайту İdman.biz Амиля Юнанова, нового трансфера "Кяпаза". - Хотя официально о трансфере не было объявлено, переговоры с «Кяпазом» вы завершили положительно. Как вы оцениваете решение сменить «Сабаил» на представителя Гянджи?

Вусал Искендерли: "В Албании было много проблем, не считаю свой переход шагом назад" - ИНТЕРВЬЮ
18:14
Азербайджанский футбол

Вусал Искендерли: "В Албании было много проблем, не считаю свой переход шагом назад" - ИНТЕРВЬЮ

"Я докажу это всем со временем"
"Вест Хэмы" Азербайджана - АНАЛИЗ
14:51
Азербайджанский футбол

"Вест Хэмы" Азербайджана - АНАЛИЗ

Необычная серия "Вест Хэма", сыгравшего вничью с "Брайтоном" во вчерашней игре английской премьер-лиги, прервалась
Шахин Диниев вернул его в "Сабаил"
13:22
Азербайджанский футбол

Шахин Диниев вернул его в "Сабаил"

Азер Мамедов снова будет работать в "Сабаиле"
Главный тренер "Нефтчи" поддержал решение РФС
12:53
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Нефтчи" поддержал решение РФС

"У России есть большой кусочек территории в Азии, но..."

Самое читаемое

"В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал"
1 Января 22:22
Азербайджанский футбол

"В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал"

"В Азербайджане и России болельщики более требовательные"
Шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки
1 Января 21:51
Шахматы

Шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки

По правилам FIDE на соревнования нельзя приходить в спортивной обуви
Умер заслуженный тренер
3 Января 14:51
Дзюдо

Умер заслуженный тренер

Информацию об этом распространила Федерация дзюдо Азербайджана
Сборная Азербайджана отправилась в Литву - ФОТО
2 Января 12:09
Волейбол

Сборная Азербайджана отправилась в Литву - ФОТО

Свой первый матч наша команда проведет 3 января против сборной Эстонии