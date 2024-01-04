23 пенальти в 2023 году

В первой половине Премьер-лиги Азербайджана в 2023 году было назначено 23 пенальти.

İdman.biz сообщает, что только два пенальти не были реализованы в 90 играх 18 туров двух кругов.

Процент реализации пенальти составил 91,3. Такую возможность получили 10 команд.

Больше всех пенальти били три команды – «Араз-Нахчыван», «Сабаил» и «Сабах». Представители каждой из этих команд пробили по четыре пенальти. Однако «Сабах», не забивший два пенальти, реализовал их на 50 процентов.

Команды, пробивавшие пенальти: «Араз-Нахчыван», «Сабаил» – 4, «Сабах» – 4 (2), «Кяпаз», «Карабах», «Сумгаит», «Зира» – 2, «Нефтчи», «Габала», «Туран Товуз» - 1

Из 10 клубов Премьер-лиги только в ворота «Зиры» не ставилось пенальти. Одиннадцатиметровые были назначены в ворота шести команд по три раза. «Карабаху» и «Габале» не забили по одному пенальти игроки «Сабаха».

Команды, наказанные пенальти: "Араз-Нахчыван", "Нефтчи", "Сабаил", "Туран Товуз" - 3, "Карабах", "Габала" - 3 (1), "Кяпаз", "Сабах" - 2, «Сумгаит» - 1

Среди футболистов рекордсменами являются Орхан Алиев («Араз-Нахчыван») и Александр Рамалингом («Сабаил»). Они реализовали по три пенальти каждый. Мате Квирквиа ("Кяпаз"), Торал Байрамов ("Карабах") и Кисмат Алиев ("Зира") забили по два гола с 11-метровой отметки.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz