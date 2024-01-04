"Вест Хэмы" Азербайджана - АНАЛИЗ

Необычная серия «Вест Хэма», сыгравшего вничью с «Брайтоном» во вчерашней игре английской премьер-лиги, прервалась. Лондонский клуб сыграл дома нулевую игру спустя 5 лет и 4 месяца, то есть 64 месяца.

İdman.biz представляет показатели, аналогичные 101-матчевой серии «Вест Хэма» в чемпионате Азербайджана.

Раз в три тура

Для начала давайте посмотрим на завершившуюся часть текущего сезона. В 18 турах из двух кругов только 6 матчей завершились без голов. Хотя бы один гол был забит в 84 из 90 игр. Если коротко, то всего 6,67 процента матчей завершились со счетом 0:0. В среднем она случалась раз в три тура.

«Сумгаит» и другие

Половина из шести таких игр состоялись на поле «Сумгаита». Представитель города молодежи «молча» покинул матчи с «Туран Товузом», «Габалой» и «Зирой». Как и команда Самира Абасова, «Сабаил», «Кяпаз» и «Зира» имеют дома как минимум одну нулевую ничью. Еще 6 клубов показали болельщикам хотя бы один гол в сезоне 2023/24 Премьер-лиги.

Победители прошлого сезона

В целом «Сумгаит» и «Зира» - команды, которые в нынешнем сезоне чаще всего играют вничью со счетом 0:0. Оба клуба участвовали в трех таких матчах. «Туран Товуз», «Араз-Нахчыван» и «Габала» сыграли так на поле соперника. Всего три команды забили во всех своих матчах в сезоне-2023/24. Интересно, что это победители прошлого чемпионата. Гол забивался в каждой игре, в которой участвовали «Карабах», «Сабах» и «Нефтчи».

«Туран Товуз» достиг 27-и

Примечательна домашняя серия «Туран Товуз», проводящего свой второй сезон в Премьер-лиге. В домашних матчах команды, выступающей в элите с лета 2022 года, обязательно забивался минимум один гол. Это самая длинная подобная серия в нашей Премьер-лиге.

Азербайджанский рекорд «Шамкира»

Абсолютный рекорд чемпионатов страны, проводимых с 1992 года, по этому показателю принадлежит «Шамкиру». В 65 домашних матчах подряд канувшего в лету двукратного чемпиона страны ("Шамкир", выступающий сейчас во второй лиге, не считается преемником этого клуба), забивалось минимум по одному голу. Серия, начавшаяся в сентябре 1997 года, закончилась в том же месяце 6 лет спустя. В период с ноября 2015 по март 2020 года в 64 домашних матчах также забивалось минимум по голу. Третья подобная серия, преодолевшая барьер в 50 встреч, принадлежит "Карабаху". Голы забивались в 54 матчах агдамского клуба с мая 2000 года по ноябрь 2005 года.

Вугар Хейруллаев

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