Главный тренер "Нефтчи" поддержал решение РФС

Бывший главный тренер "Динамо" и "Локомотива", а ныне - наставник бакинского "Нефтчи" Миодраг Божович высказал мнение относительно возможного перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию (АФК).

İdman.biz сообщает, что на заключительном в 2023 году заседании исполкома РФС было решено отказаться от идеи перехода в АФК, учитывая отсутствие гарантий от ФИФА.

"Согласен, что не надо переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. У России есть большой кусочек территории в Азии, но Россия - европейская страна. Если не было бы никаких возможностей играть в Европе, то можно думать о переходе", - сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24.

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