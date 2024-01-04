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"Дракон" Премьер Лиги объявил о своем желании в новом году

Азербайджанский футбол
Новости
4 Января 2024 10:56
"Дракон" Премьер Лиги объявил о своем желании в новом году

«Мое ожидание и желание от года Дракона состоит в том, чтобы наша команда осталась в Премьер-лиге Азербайджана».

Об этом İdman.biz заявил футболист "Кяпаза" Вургун Гусейнов.

Капитан команды озвучил свои ожидания от 2024 года, который по восточному календарю считается годом Дракона. 36-летний Гусейнов, который является самым опытным футболистом, родившимся в этом году и играющим в Премьер-лиге, заявил, что "2012 год был также годом Дракона. Но для меня он был не очень хорошим. Я играл в «Габале» и получил множество травм. Единственное желание связано с моей командой. Если добьемся хорошего результата в Премьер-лиге, для меня это будет самый успешный год".

По его словам, его команда сейчас отдыхает и после перерыва в Премьер-лиге все будет хорошо: "У нас хорошая команда, мы постараемся выступить как можно лучше. Мы входим в тройку лучших команд по игре. У нас могло быть много очков, постараемся заработать больше в предстоящих матчах».

Отметим, что «Кяпаз» после 18 туров занимает 9-е место в Премьер-лиге.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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