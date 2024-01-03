Скандал в команде Шахруддина

Футболист "Адана Демирспор" Мбайе Ньянг заявил, что не получает зарплату уже 4 месяца.

Как сообщает İdman.biz, об этом французской прессе рассказал одноклубник Шахруддина Магомедалиева.

Сенегальский нападающий, перешедший летом в "Адану Демирспор", заявил, что хочет покинуть команду: "Я играю хорошо, выступаю в основном составе. Но есть проблемы с зарплатами и это мешает мне продолжать игру. Я хочу покинуть команду и сообщил об этом руководству. Я хотел бы вернуться во Францию».

На эту новость резко отреагировал Мурат Санджак, президент клуба «Адана». Об этом он написал в социальной сети: «Ты лжешь. Мы не должны тебе ни единого евро. Если бы мы тебе были должны, ты бы мог разорвать контракт и уйти. Можешь принести сумму трансфера и уйти. Ждем предложений».

Отметим, что у «Аданы Демирспор» подтверждены финансовые проблемы. Распространяются новости и о том, что вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев покинет команду.

İdman.biz