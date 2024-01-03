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Пятый нападающий в команде Вусала Искендерли

Азербайджанский футбол
Новости
3 Января 2024 17:31
Пятый нападающий в команде Вусала Искендерли

Албанский клуб "Эгнатия", честь которого защищает азербайджанский футболист Вусал Искендерли, усилился еще одним нападающим.

Как сообщает İdman.biz, в состав команды вошел футболист местной "Теуты" Марио Гьята.

С ним был подписан двухлетний контракт. 23-летний форвард забил 1 гол в 5 матчах, сыгранных за "Теуту" в этом сезоне.

При этом число нападавших в "Эгнатии" достигло 5. Это увеличило вероятность того, что Искендерли, имя которого ассоциируется с турецкими клубами, покинет команду.

Отметим, что "Эгнатия" лидирует в турнирной таблице с 37 очками после 18 туров. Контракт Вусала с клубом рассчитан до 2026 года.

Эмин Ага

İdman.biz

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