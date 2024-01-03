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45 стран в чемпионате Азербайджана: преимущество за Бразилией

Азербайджанский футбол
Новости
3 Января 2024 13:20
45 стран в чемпионате Азербайджана: преимущество за Бразилией

В первой половине сезона в Премьер-лиге Азербайджана выступили легионеры из 45 стран.

İdman.biz сообщает, что большинство футболистов были из Бразилии.

В 18 состоявшихся турах приняли участие 14 игроков этой страны. Французов было 12. В Премьер-лиге выступало по 8 игроков из Португалии и Нигерии.

Отметим, что в составе наших клубов шанс выступить получили по одному игроку из 25 из 45 стран.

1. Бразилия – 14
2. Франция – 12
3-4. Нигерия - 8
Португалия - 8
5. Израиль – 7
6-8. Грузия - 5
Испания - 5
Россия - 5
9. Босния и Герцеговина – 4
10-11. Беларусь - 3
Украина - 3
12-20. Албания - 2
Бельгия - 2
Кот-д'Ивуар - 2
Молдова - 2
Черногория - 2
Нидерланды - 2
Гана - 2
Сербия - 2
Того - 2
21-45. Германия - 1
Аргентина - 1
Болгария - 1
Бурунди - 1
Чад - 1
Эстония - 1
Англия - 1
Иордания - 1
Италия - 1
Кабо-Верде - 1
Колумбия - 1
Конго - 1
Люксембург - 1
Венгрия - 1
Мали - 1
Марокко - 1
Нигер - 1
Панама - 1
Парагвай - 1
Гвинея - 1
Северная Македония - 1
Хорватия - 1
Ямайка - 1
Япония - 1
Греция - 1

İdman.biz

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