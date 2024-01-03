45 стран в чемпионате Азербайджана: преимущество за Бразилией

В первой половине сезона в Премьер-лиге Азербайджана выступили легионеры из 45 стран.

İdman.biz сообщает, что большинство футболистов были из Бразилии.

В 18 состоявшихся турах приняли участие 14 игроков этой страны. Французов было 12. В Премьер-лиге выступало по 8 игроков из Португалии и Нигерии.

Отметим, что в составе наших клубов шанс выступить получили по одному игроку из 25 из 45 стран.

1. Бразилия – 14

2. Франция – 12

3-4. Нигерия - 8

Португалия - 8

5. Израиль – 7

6-8. Грузия - 5

Испания - 5

Россия - 5

9. Босния и Герцеговина – 4

10-11. Беларусь - 3

Украина - 3

12-20. Албания - 2

Бельгия - 2

Кот-д'Ивуар - 2

Молдова - 2

Черногория - 2

Нидерланды - 2

Гана - 2

Сербия - 2

Того - 2

21-45. Германия - 1

Аргентина - 1

Болгария - 1

Бурунди - 1

Чад - 1

Эстония - 1

Англия - 1

Иордания - 1

Италия - 1

Кабо-Верде - 1

Колумбия - 1

Конго - 1

Люксембург - 1

Венгрия - 1

Мали - 1

Марокко - 1

Нигер - 1

Панама - 1

Парагвай - 1

Гвинея - 1

Северная Македония - 1

Хорватия - 1

Ямайка - 1

Япония - 1

Греция - 1

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