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"Карабах" вошел в историю Лиги чемпионов - 4-е место

Азербайджанский футбол
Новости
3 Января 2024 12:51
"Карабах" вошел в историю Лиги чемпионов - 4-е место

Определен список самых маленьких клубов в истории Лиги чемпионов на групповом этапе.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана "Карабах" вошел в "десятку", составленную порталом "Givemesport".

В сезоне 2017/18 команда, которую тренирует Гурбан Гурбанов, стала автором единственного в истории азербайджанского футбола такого успеха, выйдя в групповой турнир самого престижного клубного турнира континента. На тот момент "Карабах", сражавшийся с "Челси", "Ромой" и "Атлетико", был одной из 10 самых маленьких команд, добившихся такого успеха.

«Givemesport», исходя из финансового положения, истории клуба, количества болельщиков и зрителей, а также населения города, который он представляет, считает «Карабах» четвертой самой маленькой командой в истории Лиги чемпионов. По сравнению с нашим представителем более маленькими портал считает выходившие в групповой этап Лиги чемпионов «Унирю», «Шериф» и «Астану».

1. «Униря» (Румыния)
2. «Шериф» (Молдова)
3. «Астана» (Казахстан)
4. «Карабах» (Азербайджан)
5. БАТЭ (Беларусь)
6. «Марибор» (Словения)
7. АПОЭЛ (Кипр)
8. «Виктория» (Чехия)
9. «Краснодар» (Россия)
10. «Антверпен» (Бельгия)

İdman.biz

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