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117 легионеров в 90 матчах: "Карабах" снова впереди

Азербайджанский футбол
Новости
3 Января 2024 11:53
117 легионеров в 90 матчах: "Карабах" снова впереди

Стало известно количество футболистов-легионеров, принявших участие в матчах в первом полугодии Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в 18 турах первых двух кругов приняли участие 117 легионеров в 90 играх.

Этот список возглавляет «Карабах». В составе прошлого чемпиона и нынешнего лидера появилось 15 легионеров.

«Сабах» на втором месте. 14 иностранцев играли за бакинский клуб.

13 играли за "Нефтчи" и "Зира". В целом в девяти клубах из 10 было 10 и более легионеров. Лишь «Сабаил» сделал ставку на 9 легионеров в 18 турах.

1. «Карабах» – 15
2. «Сабах» – 14
3-4. «Нефтчи» – 13
«Зира» - 13
5-7. «Араз-Нахчыван» - 11
«Габала» - 11
«Туран-Товуз» - 11
8-9. «Кяпаз» - 10
«Сумгаит» - 10
10. «Сабаил» – 9

İdman.biz

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