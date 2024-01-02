Соперник "Карабаха" продаст игрока "Вулверхэмптону" за 12 млн евро

Футболист португальской «Браги», соперника «Карабаха» в плей-офф Лиги Европы, может перейти в английский «Вулверхэмптон».

Как сообщает İdman.biz, Родриго Гомес, играющий в "Эшториле" на правах аренды, получил выгодное предложение.

20-летний футболист является воспитанником академии «Браги». Молодой полузащитник, перешедший летом в «Эшторил» на правах аренды, привлек своей игрой внимание многих клубов. «Вулверхэмптон» готов заплатить за Гомеса 12 миллионов евро.

Отметим, что Родриго запомнился 6 голами и 6 результативными передачами в 18 официальных матчах за "Эшторил".

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