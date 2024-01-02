"Карабах" на 66-м месте в Европе - 10-летний рейтинг

Объявлен рейтинг клубов УЕФА за 10 лет.

Как сообщает İdman.biz, лучшим азербайджанским клубом в таблице по итогам последних 10 сезонов является "Карабах".

Представитель Агдама, 10 раз подряд попадавший в групповой турнир еврокубков, делит в списке 66-е место. Команда Гурбана Гурбанова имеет столько же очков, сколько и болгарский «Лудогорец». Оба клуба за этот период набрали по 53,000 очка.

«Нефтчи» с 13,250 очка делит 213-е место, «Габала» делит 268-е место с 10,750 очка. «Сабаил», «Кяпаз», «Зира», «Сабах», «Шамахы» и «Сумгаит» делят 347-е место с одинаковым результатом - 7,625 очков.

Отметим, что список возглавляет «Реал» с 363 очками.

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