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Трансфер Вусала Искендерли: его ждут 3 клуба

Азербайджанский футбол
Новости
2 Января 2024 17:57
Трансфер Вусала Искендерли: его ждут 3 клуба

Стали известны названия клубов, желающих подписать азербайджанского футболиста албанской "Эгнатии" Вусала Искендерли.

По информации, которую нападающий предоставил İdman.biz, в его услугах заинтересованы представители I лиги Турции "Болуспор", "Шанлыурфаспор" и "Чорум".

Менеджеры представителя Болу встречались с командой 28-летнего игрока в Тиране 3 месяца назад. Однако просьба президента «Эгнатии» Агима Демрози о крупной сумме пока застопорила трансфер.

Отметим, что «Эгнатия» лидирует в турнирной таблице с 37 очками после 18 туров. Контракт азербайджанского футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.

Эмин Ага

İdman.biz

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