Определены даты объявления рейтинга ФИФА

Стало известно, когда будет объявлен рейтинг ФИФА в первой половине 2024 года.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба организации.

Рейтинг-лист будет опубликован 5 раз за первые 6 месяцев года. Трижды определятся рейтинги мужских сборных. Позиция сборной Азербайджана станет известна 15 февраля, 4 апреля и 20 июня. Рейтинг женских команд будет объявлен 15 марта и 14 июня.

Отметим, что на данный момент мужская сборная Азербайджана находится на 114-м месте с 1174,22 балла, а наша женская сборная - на 76-м месте с 1305,48 балла.

İdman.biz