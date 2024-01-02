Азербайджанские футболисты, сыгравшие 250 и более игр в чемпионате страны - СПИСОК

10 футболистов, участвующих в сезоне-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана, сыграли в чемпионате страны 250 и более игр.

Как сообщает İdman.biz, трое самых опытных игроков турнира являются капитанами своих команд.

Игрок «Габалы» Асиф Мамедов опережает всех, кто продолжил карьеру в Премьер-лиге. Он опережает Максима Медведева из "Карабаха" на 8 матчей и члена "Кяпаза" Вургуна Гусейнова на 9 игр.

Помимо этих трех капитанов, еще два игрока преодолели отметку в 300. Остальные пять игроков являются участниками более 250 матчей.

В десятке три футболиста «Габалы». «Карабах» и «Нефтчи» могут похвастаться опытом двух игроков. По одному такому игроку есть у «Кяпаза», «Туран Товуза» и «Зиры». Однако вратарь последнего клуба, в отличие от остальных 9 игроков, в этом сезоне не появился.

1 Асиф Мамедов Габала 377 2 Максим Медведев Карабах 369 3 Вургун Гусейнов Кяпаз 368 4 Гара Гараев Нефтчи 317 5 Илькин Гыртымов Габала 312 6 Славик Алхасов Туран Товуз 285 7 Анар Назиров Зира 279 8 Урфан Аббасов Габала 278 9 Рахман Гаджиев Нефтчи 266 10 Ричард Алмейда Карабах 261

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