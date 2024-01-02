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Азербайджанские футболисты, сыгравшие 250 и более игр в чемпионате страны - СПИСОК

Азербайджанский футбол
Новости
2 Января 2024 15:08
Азербайджанские футболисты, сыгравшие 250 и более игр в чемпионате страны - СПИСОК

10 футболистов, участвующих в сезоне-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана, сыграли в чемпионате страны 250 и более игр.

Как сообщает İdman.biz, трое самых опытных игроков турнира являются капитанами своих команд.

Игрок «Габалы» Асиф Мамедов опережает всех, кто продолжил карьеру в Премьер-лиге. Он опережает Максима Медведева из "Карабаха" на 8 матчей и члена "Кяпаза" Вургуна Гусейнова на 9 игр.

Помимо этих трех капитанов, еще два игрока преодолели отметку в 300. Остальные пять игроков являются участниками более 250 матчей.

В десятке три футболиста «Габалы». «Карабах» и «Нефтчи» могут похвастаться опытом двух игроков. По одному такому игроку есть у «Кяпаза», «Туран Товуза» и «Зиры». Однако вратарь последнего клуба, в отличие от остальных 9 игроков, в этом сезоне не появился.

1

Асиф Мамедов

Габала

377

2

Максим Медведев

Карабах

369

3

Вургун Гусейнов

Кяпаз

368

4

Гара Гараев

Нефтчи

317

5

Илькин Гыртымов

Габала

312

6

Славик Алхасов

Туран Товуз

285

7

Анар Назиров

Зира

279

8

Урфан Аббасов

Габала

278

9

Рахман Гаджиев

Нефтчи

266

10

Ричард Алмейда

Карабах

261

İdman.biz

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