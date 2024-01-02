Азербайджанские футболисты, сыгравшие 250 и более игр в чемпионате страны - СПИСОК

10 футболистов, участвующих в сезоне-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана, сыграли в чемпионате страны 250 и более игр.
Как сообщает İdman.biz, трое самых опытных игроков турнира являются капитанами своих команд.
Игрок «Габалы» Асиф Мамедов опережает всех, кто продолжил карьеру в Премьер-лиге. Он опережает Максима Медведева из "Карабаха" на 8 матчей и члена "Кяпаза" Вургуна Гусейнова на 9 игр.
Помимо этих трех капитанов, еще два игрока преодолели отметку в 300. Остальные пять игроков являются участниками более 250 матчей.
В десятке три футболиста «Габалы». «Карабах» и «Нефтчи» могут похвастаться опытом двух игроков. По одному такому игроку есть у «Кяпаза», «Туран Товуза» и «Зиры». Однако вратарь последнего клуба, в отличие от остальных 9 игроков, в этом сезоне не появился.
|
1
|
Асиф Мамедов
|
Габала
|
377
|
2
|
Максим Медведев
|
Карабах
|
369
|
3
|
Вургун Гусейнов
|
Кяпаз
|
368
|
4
|
Гара Гараев
|
Нефтчи
|
317
|
5
|
Илькин Гыртымов
|
Габала
|
312
|
6
|
Славик Алхасов
|
Туран Товуз
|
285
|
7
|
Анар Назиров
|
Зира
|
279
|
8
|
Урфан Аббасов
|
Габала
|
278
|
9
|
Рахман Гаджиев
|
Нефтчи
|
266
|
10
|
Ричард Алмейда
|
Карабах
|
261
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