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"Хотим написать новую историю"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Января 2024 12:22
"Хотим написать новую историю"

«2023 год был очень успешным. Наш успех со сборной не за горами».

Об этом İdman.biz сообщил главный тренер женской сборной Азербайджана Сиясет Аскеров.

Наставник, успешно завершивший прошлый год, рассказал, что от 2024 года у него больше ожиданий:

"В марте в Германии пройдет жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы 2025 года. Мы окажемся в группе, в которой будет 6 команд. Мы хотим написать еще одну новую историю. Хотим сыграть на чемпионате Европы. Стремимся набрать много очков и занять второе место в группе. Согласно регламенту, занявшие первое место, отправятся сразу на чемпионат Европы. У вторых мест тоже будут шансы».

Аскеров рассказал, что после ухода из турецкого "Фомгета" он ведет переговоры с несколькими клубами: "Есть некоторые предложения. Переговоры ведутся. Жду, чтобы и инфраструктура, и финансовые условия были нормальными. Я хочу преуспеть там. У меня нет ожиданий, связанных только с Турцией. Есть и другие страны. Не буду называть названия клубов, потому что конкретного соглашения пока нет».

Отметим, что сборная Азербайджана под руководством Сиясета Аскерова в 2023 году завершила дивизион С Лиги наций УЕФА на первом месте и перешла в дивизион B.

Эмин Ага

İdman.biz

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