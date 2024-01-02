2 Января 2024
RU

"Туран Товуз" и "Габала" - на разных полюсах

Азербайджанский футбол
Новости
2 Января 2024 12:51
"Туран Товуз" и "Габала" - на разных полюсах

Стало известно общее количество желтых карточек, показанных в первом полугодии Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что за 90 матчей, прошедших в 18 турах первых двух туров сезона, игроки и официальные лица получили в общей сложности 420 желтых и 26 красных карточек.

14 красных карточек были показаны напрямую, 14 раз второе предупреждение приводило к столь суровому наказанию. Самая дисциплинированная команда чемпионата - «Туран Товуз». Команда красных карточек не получала, желтых у нее - 34. «Сабаилу» и «Кяпазу» также не показывали красных карточек.

Больше всего красных карточек получила "Габала" - 8 раз. «Сабах» был наказан 6 раз, «Нефтчи» - 4 раза.

1. "Туран Товуз" - 34 желтых
2. «Сабаил» — 42 желтых.
3. «Кяпаз» - 44 желтых.
4. «Зира» - 40 желтых, 1 красная (прямо)
5. «Карабах» – 32 желтых, 2 красных (1 напрямую)
6. «Араз-Нахчыван» - 40 желтых, 2 красных.
7. «Сумгаит» - 42 желтых, 3 красных (2 напрямую)
8. «Нефтчи» - 46 желтых, 4 красных (3 напрямую)
9. «Сабах» - 51 жёлтый, 6 красных (3 напрямую)
10. "Габала" - 49 желтых, 8 красных (4 напрямую)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Определились соперники "Туран Товуза"
16:01
Азербайджанский футбол

Определились соперники "Туран Товуза"

Объявлены соперники "Туран Товуз", который отправится в Турцию для подготовки ко второй части сезона
Азербайджанские футболисты, сыгравшие 250 и более игр в чемпионате страны - СПИСОК
15:08
Азербайджанский футбол

Азербайджанские футболисты, сыгравшие 250 и более игр в чемпионате страны - СПИСОК

10 футболистов, участвующих в сезоне-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана, сыграли в чемпионате страны 250 и более игр
"Хотим написать новую историю"
12:22
Азербайджанский футбол

"Хотим написать новую историю"

"Наш успех со сборной не за горами"
Шахин Диниев: "Хочу снова увидеть их на поле"
10:27
Азербайджанский футбол

Шахин Диниев: "Хочу снова увидеть их на поле"

"Ожидаю от своей команды успешной и интересной борьбы на протяжении 18 игр"
Лунев назвал величайшего вратаря в истории российского футбола
09:00
Азербайджанский футбол

Лунев назвал величайшего вратаря в истории российского футбола

"Он заслуживает огромного уважения и стоит в одном ряду с великими"
"Игровой тонус вернулся, начался другой этап"
00:17
Азербайджанский футбол

"Игровой тонус вернулся, начался другой этап"

"Страница перевернулась, я перестроился"

Самое читаемое

Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане
1 Января 13:45
Азербайджанский футбол

Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане

"В итоге я звонил человеку из клуба, он приезжал помогал"
Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии
31 Декабря 2023 10:54
Мировой футбол

Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии

"Спорт не должен превращаться в "закуску" для ежедневного политического соперничества"
Самые недисциплинированные игроки Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК
1 Января 16:37
Азербайджанский футбол

Самые недисциплинированные игроки Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК

Самым недисциплинированным игроком первых двух кругов чемпионата является Юрий Матиас
"В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал"
1 Января 22:22
Азербайджанский футбол

"В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал"

"В Азербайджане и России болельщики более требовательные"