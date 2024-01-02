"Туран Товуз" и "Габала" - на разных полюсах

Стало известно общее количество желтых карточек, показанных в первом полугодии Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что за 90 матчей, прошедших в 18 турах первых двух туров сезона, игроки и официальные лица получили в общей сложности 420 желтых и 26 красных карточек.

14 красных карточек были показаны напрямую, 14 раз второе предупреждение приводило к столь суровому наказанию. Самая дисциплинированная команда чемпионата - «Туран Товуз». Команда красных карточек не получала, желтых у нее - 34. «Сабаилу» и «Кяпазу» также не показывали красных карточек.

Больше всего красных карточек получила "Габала" - 8 раз. «Сабах» был наказан 6 раз, «Нефтчи» - 4 раза.

1. "Туран Товуз" - 34 желтых

2. «Сабаил» — 42 желтых.

3. «Кяпаз» - 44 желтых.

4. «Зира» - 40 желтых, 1 красная (прямо)

5. «Карабах» – 32 желтых, 2 красных (1 напрямую)

6. «Араз-Нахчыван» - 40 желтых, 2 красных.

7. «Сумгаит» - 42 желтых, 3 красных (2 напрямую)

8. «Нефтчи» - 46 желтых, 4 красных (3 напрямую)

9. «Сабах» - 51 жёлтый, 6 красных (3 напрямую)

10. "Габала" - 49 желтых, 8 красных (4 напрямую)

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