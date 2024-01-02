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Лунев назвал величайшего вратаря в истории российского футбола

Азербайджанский футбол
Новости
2 Января 2024 09:00
Лунев назвал величайшего вратаря в истории российского футбола

Как сообщает İdman.biz, 32-летний российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев, который ранее выступал за санкт-петербургский «Зенит», поделился мнением о том, кого считает величайшим вратарём в истории российского футбола.

«Когда кто-то выиграет «Золотой мяч», тогда и будет круче Яшина. Акинфеев реально легенда российского футбола, человек, побивший все мыслимые и немыслимые рекорды. Он заслуживает огромного уважения и стоит в одном ряду с великими. Но Яшин - это единственный в мире вратарь, выигравший «Золотой мяч». О чём здесь можно говорить? Какой в принципе вратарь в мире может с ним сравниться? Ни Нойер, ни Буффон «Золотой мяч» не получали», - приводит слова Лунева «РБ Спорт».

Отметим, что легендарный вратарь московского «Динамо» Лев Яшин является единственным голкипером в мире, который получал «Золотой мяч».

İdman.biz

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