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"Игровой тонус вернулся, начался другой этап"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Января 2024 00:17
"Игровой тонус вернулся, начался другой этап"

Российский голкипер Андрей Лунев, выступающий за «Карабах», в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» рассказал о своем состоянии. Как сообщает İdman.biz, до перехода в азербайджанский клуб он выступал за «Байер», но практически не выходил на поле.

— Как оцените свое состояние сейчас? Удалось ли окончательно оправиться от всех старых повреждений и вернуться к своей лучшей форме?

— Проблемы есть после столкновения с Бонифэйсом в игре с «Байером», но они не критичные и позволяют играть. Терпимая боль, просто нужно несколько больше времени, чтобы она ушла, чем после ушиба мягких тканей. Надеюсь, отпуск пойдет на пользу и без нагрузок колено быстрее восстановится. Что касается формы, думаю, игровой тонус вернулся, а дальше — работаем, развиваемся. Страница перевернулась, я перестроился, начался другой этап, теперь нужно возвращать то, что было упущено в плане практики. Все-таки два года без игры — это непросто. Главное, чтобы травмы не повторялись, поэтому были сделаны определенные поправки, в первую очередь, в индивидуальной работе.

İdman.biz

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