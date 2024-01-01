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Андрей Лунев: Возможно, сейчас у меня был бы шанс в "Байере"

Азербайджанский футбол
Интервью
1 Января 2024 23:20
Андрей Лунев: Возможно, сейчас у меня был бы шанс в "Байере"

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался об уходе из «Байера». İdman.biz сообщает, что в немецком клубе Лунев был лишь вторым вратарем.

— Когда смотрите матчи «Байера», не проскакивают мысли о том, что могли бы сейчас играть в одной из самых зрелищных команд мирового футбола? Нет сожалений?

— Когда смотрю, радуюсь успехам «Байера», радуюсь за ребят, я там знаком со многими, включая медицинский и тренерские штабы. Там остались практически те же люди. Естественно, я переживаю за них. Есть ли какое-то разочарование от ухода? Скорее нет, чем да. Был период, не оправдавший моих ожиданий, надежд, мечты не сбылись. Ничего страшного, сейчас я иду по другому пути, в моей жизни новая страница. Стараюсь выжимать максимум из того, что есть.

— Верите, что могли бы получить шанс в «Байере», если бы остались, или с Градецки там конкурировать бессмысленно?

— Они взяли второго вратаря, которому дают шансы и в Кубке Германии, и в Лиге Европы. Возможно, и у меня был бы шанс. Другой момент — как бы у меня все было со здоровьем, все-таки из двух лет в «Байере» больше года я потерял просто на лечение и восстановление, это неприятный момент.

İdman.biz

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