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Андрей Лунев: В России "Карабах" был бы одним из лидеров

Азербайджанский футбол
Новости
1 Января 2024 21:21
Андрей Лунев: В России "Карабах" был бы одним из лидеров

Голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» поделился мнением о том, как его команда могла бы выступать в РПЛ. İdman.biz сообщает, что по словам Лунева, «Карабах» мог бы претендовать на высокие места.

«В России атмосфернее даже с учетом Fan ID. В плане качества игры тяжело сравнивать, могу только сказать, что в России «Карабах» был бы одним из лидеров, боролся бы за самые высокие места. Когда я приходил в команду, меня настраивали, что настоящий футбол начинается в еврокубках, но при этом я был приятно удивлен - все команды в лиге пытаются играть в современный футбол, выходить из-под прессинга, создавать прессинг. Сейчас все меняется, уровень чемпионата растет и без должного настроя тяжело с любым соперником», - сказал Лунев.

İdman.biz

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