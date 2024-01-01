Самые недисциплинированные игроки Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК

Определены игроки, получившие наибольшее количество карточек в первой половине Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что самым недисциплинированным игроком первых двух кругов чемпионата является Юрий Матиас.

Бразильский защитник «Нефтчи» наказывался в половине из 16 своих игр. Его наказывали желтыми карточками в семи матчах, а однажды игрок увидел сразу два предупреждения, за которыми последовала красная.

Игрок «Араз-Нахчывана» Вандерсон Мело также получал карточки в 8 матчах. Он был наказан в восьми из 17 матчей и уже однажды пропустил тур из-за превышения лимита. Второй лимит преградил ему путь в 19-й тур.

Жулио Ромао также не отличается дисциплиной. Ведущий игрок "Карабаха" получил 7 желтых карточек в 16 матчах.

Такое же количество карточек у капитана «Зиры» Кисмета Алиева. Однако член нашей сборной принял участие в 17 матчах.

Капитан «Сумгаита» Вугар Мустафаев и легионер «Сабаила» ​​Педро Нуно имеют по 6 предупреждений. Вугар получил их в 14 матчах, Педро - в 17.

Кроме того, есть еще 7 игроков, получивших по 5 желтых карточек. Число тех, кто превысил лимит один раз с 4 предупреждениями, больше - 17. Четыре участника чемпионата получили по одной желтой в 2 матчах, а в 1 - по два предупреждения и красную.

İdman.biz